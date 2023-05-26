Петр Васильевич
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Сергеевна
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 31.01.1900 Иванщины крестьянин Петр Васильевич Задубье крестьянская дочь Наталья Сергеевна по жениху Иванщины крестьянин Максим Михайлович по жениху Каменный конец, Добручинс... Показать все
Рождение ребёнка
25.09.1909 ст.
Сын: Иван Петрович
Мать ребёнка: Наталья Сергеевна
Ильинская церковь, Черма Иванщины 25.09.1909 Иван Петрович Иванщины отец крестьянин Петр Васильевич Иванщины мать жена Наталия Сергеевна Калихновщины крестьянин Андрей Федорович Иванщины крестьянск... Показать все
Смерть
Неизвестно