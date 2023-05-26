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Петр Васильевич

Место рождения

Иванщина, Гдовская волость, Гдовский уезд

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1873 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Иванщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Сергеевна

Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 31.01.1900 Иванщины крестьянин Петр Васильевич Задубье крестьянская дочь Наталья Сергеевна по жениху Иванщины крестьянин Максим Михайлович по жениху Каменный конец, Добручинс... Показать все
Рождение ребёнка
25.09.1909 ст.

Сын: Иван Петрович

Мать ребёнка: Наталья Сергеевна

Ильинская церковь, Черма Иванщины 25.09.1909 Иван Петрович Иванщины отец крестьянин Петр Васильевич Иванщины мать жена Наталия Сергеевна Калихновщины крестьянин Андрей Федорович Иванщины крестьянск... Показать все
Смерть
Неизвестно

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