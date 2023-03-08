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Юрков Константин Романович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1688 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688 ст.

Отец: Юрков Роман

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1708 ст.

Сын: Юрков Потап Константинович

Мать ребёнка: Юркова Ефимия Денисовна

Рождение ребёнка
1709 ст.

Дочь: Юркова Ефимия Константиновна

Мать ребёнка: Юркова Ефимия Денисовна

Место жительства
1710 ст.
Городовой сын боярский Валуйского уезда.
Рождение ребёнка
1716 ст.

Сын: Юрков Ефим Константинович

Мать ребёнка: Юркова Ефимия Денисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юркова Ефимия Денисовна

Смерть
Неизвестно
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