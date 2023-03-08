Юрков Константин Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1688 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688 ст.
Отец: Юрков Роман
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1708 ст.
Сын: Юрков Потап Константинович
Мать ребёнка: Юркова Ефимия Денисовна
Рождение ребёнка
1709 ст.
Дочь: Юркова Ефимия Константиновна
Мать ребёнка: Юркова Ефимия Денисовна
Место жительства
1710 ст.
Городовой сын боярский Валуйского уезда.
Рождение ребёнка
1716 ст.
Сын: Юрков Ефим Константинович
Мать ребёнка: Юркова Ефимия Денисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юркова Ефимия Денисовна
Смерть
Неизвестно