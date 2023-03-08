Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Юркова Ефимия Константиновна
Юркова Ефимия Константиновна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1709 ст.
Пол
Женский
Отец
Юрков Константин Романович
1688 г.р.
Мать
Юркова Ефимия Денисовна
1688 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СИ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709 ст.
Отец:
Юрков Константин Романович
Мать:
Юркова Ефимия Денисовна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия