Юркова Ефимия Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юркова Ефимия Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1709 ст.

Пол

Женский

Отец

1688 г.р.

Мать

1688 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709 ст.

Отец: Юрков Константин Романович

Мать: Юркова Ефимия Денисовна

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