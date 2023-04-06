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Прохоренков Фёдор Андреевич

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

12.08.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1886

Отец: Прохоренков Андрей Федосиев

Мать: Надежда Филиппова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
06.11.1906

Жена: Прохоренкова Пелагея Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.10.1907

Дочь: Екатерина Фёдорова

Мать ребёнка: Прохоренкова Пелагея Семёнова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Вера Фёдорова

Мать ребёнка: Прохоренкова Пелагея Семёнова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.08.1910

Дочь: Анна Фёдорова

Мать ребёнка: Прохоренкова Пелагея Семёнова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.07.1912

Сын: Прохоренков Николай Фёдоров

Мать ребёнка: Прохоренкова Пелагея Семёнова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.08.1914

Сын: Прохоренков Григорий Фёдоров

Мать ребёнка: Прохоренкова Пелагея Семёнова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1915
рядовой 15-й гренадерский Тифлисский полк
Смерть
Неизвестно
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