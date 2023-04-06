Прохоренков Фёдор Андреевич
Место рождения
Дата рождения12.08.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1886
Отец: Прохоренков Андрей Федосиев
Мать: Надежда Филиппова
Бракосочетание
06.11.1906
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.10.1907
Дочь: Екатерина Фёдорова
Мать ребёнка: Прохоренкова Пелагея Семёнова
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Вера Фёдорова
Мать ребёнка: Прохоренкова Пелагея Семёнова
Рождение ребёнка
18.08.1910
Дочь: Анна Фёдорова
Мать ребёнка: Прохоренкова Пелагея Семёнова
Рождение ребёнка
20.07.1912
Сын: Прохоренков Николай Фёдоров
Мать ребёнка: Прохоренкова Пелагея Семёнова
Рождение ребёнка
06.08.1914
Сын: Прохоренков Григорий Фёдоров
Мать ребёнка: Прохоренкова Пелагея Семёнова
Военная служба
1915
рядовой 15-й гренадерский Тифлисский полк
Смерть
Неизвестно