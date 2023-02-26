Надежда Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.08.1886
Сын: Прохоренков Фёдор Андреевич
Отец ребёнка: Прохоренков Андрей Федосиев
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно