Надежда Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надежда Филиппова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1864 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прохоренков Андрей Федосиев

Рождение ребёнка
12.08.1886

Сын: Прохоренков Фёдор Андреевич

Отец ребёнка: Прохоренков Андрей Федосиев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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