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Крускоп Фриц Янович

Место рождения

Иркутская обл., Ленский р-н, с. Витим

Дата рождения

27.05.1922

Дата смерти

17.09.1997

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1899 г.р.

Жена

1923 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1922

Отец: Крускоп Ян Латыш Карлович

Мать: Крускоп (Черток) Ревекка Давидовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крускоп Вера Артамоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крускоп Вера Артамоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крускоп Вера Артамоновна

Смерть
17.09.1997

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