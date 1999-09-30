Крускоп Вера Артамоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1923
Дата смерти30.09.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Крускоп Фриц Янович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Крускоп Фриц Янович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Крускоп Фриц Янович
Смерть
30.09.1999