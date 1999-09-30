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Крускоп Вера Артамоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1923

Дата смерти

30.09.1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крускоп Фриц Янович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крускоп Фриц Янович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крускоп Фриц Янович

Смерть
30.09.1999

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