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Крускоп Ян Латыш Карлович

Место рождения

Лифляндская губ., Вольмарский уезд, Вильзенская вол

Дата рождения

1895

Дата смерти

05.10.1938

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Крускоп Карл

Мать: не указана

Совершение преступления
Неизвестно
Крускоп Ян Карлович (1895) Дата рождения: 1895 г. Место рождения: Лифляндская губ., Вольмарский уезд, Вильзенская волость Пол: мужчина Национальность: латыш Профессия / место работы: работал калькулят... Показать все
Военная служба
Неизвестно
Крускоп Ян Карлович Болен. Картотека потерь — Картотека потерь — Должность/Звание стрелок Воинская часть 7-й Латышский стрелковый Баускский полк Причина выбытия болен Дата события 09.02.1917 Тип докум... Показать все
Рождение ребёнка
27.05.1922

Сын: Крускоп Фриц Янович

Мать ребёнка: Крускоп (Черток) Ревекка Давидовна

Рождение ребёнка
23.12.1924

Сын: Крускоп Альберт Янович

Мать ребёнка: Крускоп (Черток) Ревекка Давидовна

Смерть
05.10.1938
Причина смерти: расстрел
Похороны
Неизвестно

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