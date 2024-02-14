Крускоп Ян Латыш Карлович
Место рожденияЛифляндская губ., Вольмарский уезд, Вильзенская вол
Дата рождения1895
Дата смерти05.10.1938
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Крускоп Карл
Мать: не указана
Совершение преступления
Неизвестно
Крускоп Ян Карлович (1895) Дата рождения: 1895 г. Место рождения: Лифляндская губ., Вольмарский уезд, Вильзенская волость Пол: мужчина Национальность: латыш Профессия / место работы: работал калькулят... Показать все
Военная служба
Неизвестно
Крускоп Ян Карлович Болен. Картотека потерь — Картотека потерь — Должность/Звание стрелок Воинская часть 7-й Латышский стрелковый Баускский полк Причина выбытия болен Дата события 09.02.1917 Тип докум... Показать все
Рождение ребёнка
27.05.1922
Сын: Крускоп Фриц Янович
Мать ребёнка: Крускоп (Черток) Ревекка Давидовна
Рождение ребёнка
23.12.1924
Мать ребёнка: Крускоп (Черток) Ревекка Давидовна
Смерть
05.10.1938
Причина смерти: расстрел
Похороны
Неизвестно