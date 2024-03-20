Бюксенмейстер (Репман) Эрмания Христиановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бюксенмейстер (Репман) Эрмания Христиановна

Место рождения

Москва?

Дата рождения

20.01.1845

Дата смерти

19.01.1919

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1845

Отец: Reppmann Christian Jacob

Мать: Reppmann Констанция Катерина Луиза

Москва?
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Стапанова Ксения Андреевна

Отец ребёнка: Бюксенмейстер Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: Бюксенмейстер Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Андреевна

Отец ребёнка: Бюксенмейстер Андрей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бюксенмейстер Андрей Иванович

Смерть
19.01.1919
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