Бюксенмейстер (Репман) Эрмания Христиановна
Место рожденияМосква?
Дата рождения20.01.1845
Дата смерти19.01.1919
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1845
Москва?
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Стапанова Ксения Андреевна
Отец ребёнка: Бюксенмейстер Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Андреевна
Отец ребёнка: Бюксенмейстер Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Андреевна
Отец ребёнка: Бюксенмейстер Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.01.1919
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