Reppmann (Dupuis) Констанция Катерина Луиза
Место рожденияМосква, Россия
Дата рождения1810
Дата смерти1880
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Дюпюи Константин
Мать: Дюпюи Урожа
Москва, Россия
Бракосочетание
1826
Рождение ребёнка
1829
Сын: Репман Эдуард Христианович
Отец ребёнка: Reppmann Christian Jacob
Рождение ребёнка
1831
Сын: Репман (reppmann) Аркадий Христианович
Отец ребёнка: Reppmann Christian Jacob
Рождение ребёнка
1833
Сын: Репман Эмилий Христианович
Отец ребёнка: Reppmann Christian Jacob
Рождение ребёнка
1835
Сын: Репман (reppmann) Альберт Христианович
Отец ребёнка: Reppmann Christian Jacob
Рождение ребёнка
17.11.1840
Дочь: Бурггаллер Адель (Адель Гермиона Леония) (Адель Гермиона Леония) Христиановна
Отец ребёнка: Reppmann Christian Jacob
Москва
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Матильда Христиановна
Отец ребёнка: Reppmann Christian Jacob
Москва
Рождение ребёнка
1843
Сын: Репман Христиан Христианович
Отец ребёнка: Reppmann Christian Jacob
Рождение ребёнка
20.01.1845
Дочь: Бюксенмейстер Эрмания Христиановна
Отец ребёнка: Reppmann Christian Jacob
Москва?
Смерть
1880
Москва, Россия