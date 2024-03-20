Reppmann (Dupuis) Констанция Катерина Луиза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Reppmann (Dupuis) Констанция Катерина Луиза

Место рождения

Москва, Россия

Дата рождения

1810

Дата смерти

1880

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Дюпюи Константин

Мать: Дюпюи Урожа

Москва, Россия
Бракосочетание
1826

Муж: Reppmann Christian Jacob

Рождение ребёнка
1829

Сын: Репман Эдуард Христианович

Отец ребёнка: Reppmann Christian Jacob

Рождение ребёнка
1831

Сын: Репман (reppmann) Аркадий Христианович

Отец ребёнка: Reppmann Christian Jacob

Рождение ребёнка
1833

Сын: Репман Эмилий Христианович

Отец ребёнка: Reppmann Christian Jacob

Рождение ребёнка
1835

Сын: Репман (reppmann) Альберт Христианович

Отец ребёнка: Reppmann Christian Jacob

Рождение ребёнка
17.11.1840

Дочь: Бурггаллер Адель (Адель Гермиона Леония) (Адель Гермиона Леония) Христиановна

Отец ребёнка: Reppmann Christian Jacob

Москва
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Матильда Христиановна

Отец ребёнка: Reppmann Christian Jacob

Москва
Рождение ребёнка
1843

Сын: Репман Христиан Христианович

Отец ребёнка: Reppmann Christian Jacob

Рождение ребёнка
20.01.1845

Дочь: Бюксенмейстер Эрмания Христиановна

Отец ребёнка: Reppmann Christian Jacob

Москва?
Смерть
1880
Москва, Россия
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