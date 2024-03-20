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Бюксенмейстер Андрей Иванович

Место рождения

Москва

Дата рождения

30.11.1845

Дата смерти

13.04.1931

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Стапанова Ксения Андреевна

Мать ребёнка: Бюксенмейстер Эрмания Христиановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Андреевна

Мать ребёнка: Бюксенмейстер Эрмания Христиановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Андреевна

Мать ребёнка: Бюксенмейстер Эрмания Христиановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бюксенмейстер Эрмания Христиановна

Смерть
13.04.1931
Заволжск, Ивановская область
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