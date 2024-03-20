Бюксенмейстер Андрей Иванович
Место рожденияМосква
Дата рождения30.11.1845
Дата смерти13.04.1931
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Стапанова Ксения Андреевна
Мать ребёнка: Бюксенмейстер Эрмания Христиановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Андреевна
Мать ребёнка: Бюксенмейстер Эрмания Христиановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Андреевна
Мать ребёнка: Бюксенмейстер Эрмания Христиановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.04.1931
Заволжск, Ивановская область