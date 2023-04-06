Самойлов Нестор Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлов Нестор Антонович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1893

Пол

Мужской

Отец

1852 г.р.

Мать

1852 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Самойлов Антон

Мать: Самойлова Агафья

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