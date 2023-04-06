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Самойлов Нестор Антонович
Самойлов Нестор Антонович
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Место рождения
Бердянск
Дата рождения
1893
Пол
Мужской
Отец
Самойлов Антон
1852 г.р.
Мать
Самойлова Агафья
1852 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец:
Самойлов Антон
Мать:
Самойлова Агафья
Бердянск
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