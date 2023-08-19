Самойлова Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлова Агафья

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1852

Дата смерти

1927

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Самойлов Спиридон Антонович

Отец ребёнка: Самойлов Антон

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Мелания Антоновна

Отец ребёнка: Самойлов Антон

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Анна Антоновна

Отец ребёнка: Самойлов Антон

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Тягунова (петровская) Мария

Отец ребёнка: Самойлов Антон

Рождение ребёнка
1886

Сын: Самойлов Антон Антонович

Отец ребёнка: Самойлов Антон

Рождение ребёнка
13.01.1889

Дочь: Бурьянова Ефросинья

Отец ребёнка: Самойлов Антон

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Вязмитинова Фекла Антоновна

Отец ребёнка: Самойлов Антон

Рождение ребёнка
1893

Сын: Самойлов Нестор Антонович

Отец ребёнка: Самойлов Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила

Отец ребёнка: Самойлов Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вязмитова Фаина

Отец ребёнка: Самойлов Антон

Смерть
1927
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