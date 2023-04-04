Самойлова Агафья 1852 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Самойлова Агафья

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

женский, родилась 1852, Бердянск

умерла 1927

Дети
Самойлов Спиридон Антонович1875 г.р.
(Самойлова) Мелания Антоновна1877 г.р.
Показать еще 8
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Самойлова) Людмила

Отец ребёнка: Самойлов Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вязмитова (Самойлова) Фаина

Отец ребёнка: Самойлов Антон

Рождение ребёнка
1875

Сын: Самойлов Спиридон Антонович

Отец ребёнка: Самойлов Антон

Рождение ребёнка
1877

Дочь: (Самойлова) Мелания Антоновна

Отец ребёнка: Самойлов Антон

Рождение ребёнка
1879

Дочь: (Самойлова) Анна Антоновна

Отец ребёнка: Самойлов Антон

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Тягунова (Петровская) (Самойлова) Мария

Отец ребёнка: Самойлов Антон

Рождение ребёнка
1886

Сын: Самойлов Антон Антонович

Отец ребёнка: Самойлов Антон

Рождение ребёнка
13.01.1889

Дочь: Бурьянова (Самойлова) Ефросинья

Отец ребёнка: Самойлов Антон

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Вязмитинова (Самойлова) Фекла Антоновна

Отец ребёнка: Самойлов Антон

Рождение ребёнка
1893

Сын: Самойлов Нестор Антонович

Отец ребёнка: Самойлов Антон

Смерть
1927

Мы используем куки для улучшения работы сайта.