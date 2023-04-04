Самойлова Агафья
женский, родилась 1852, Бердянск
умерла 1927
Дети
Самойлов Спиридон Антонович1875 г.р.
(Самойлова) Мелания Антоновна1877 г.р.Показать еще 8
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Самойлова) Людмила
Отец ребёнка: Самойлов Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вязмитова (Самойлова) Фаина
Отец ребёнка: Самойлов Антон
Рождение ребёнка
1875
Сын: Самойлов Спиридон Антонович
Отец ребёнка: Самойлов Антон
Рождение ребёнка
1877
Дочь: (Самойлова) Мелания Антоновна
Отец ребёнка: Самойлов Антон
Рождение ребёнка
1879
Дочь: (Самойлова) Анна Антоновна
Отец ребёнка: Самойлов Антон
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Тягунова (Петровская) (Самойлова) Мария
Отец ребёнка: Самойлов Антон
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Самойлов Антон
Рождение ребёнка
13.01.1889
Дочь: Бурьянова (Самойлова) Ефросинья
Отец ребёнка: Самойлов Антон
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Вязмитинова (Самойлова) Фекла Антоновна
Отец ребёнка: Самойлов Антон
Рождение ребёнка
1893
Сын: Самойлов Нестор Антонович
Отец ребёнка: Самойлов Антон
Смерть
1927