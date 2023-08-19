Самойлова Агафья
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смерти1927
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Сын: Самойлов Спиридон Антонович
Отец ребёнка: Самойлов Антон
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Мелания Антоновна
Отец ребёнка: Самойлов Антон
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Анна Антоновна
Отец ребёнка: Самойлов Антон
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Тягунова (петровская) Мария
Отец ребёнка: Самойлов Антон
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Самойлов Антон
Рождение ребёнка
13.01.1889
Дочь: Бурьянова Ефросинья
Отец ребёнка: Самойлов Антон
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Вязмитинова Фекла Антоновна
Отец ребёнка: Самойлов Антон
Рождение ребёнка
1893
Сын: Самойлов Нестор Антонович
Отец ребёнка: Самойлов Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила
Отец ребёнка: Самойлов Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вязмитова Фаина
Отец ребёнка: Самойлов Антон
Смерть
1927