Самойлов Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамойлов Антон

Самойлов Антон

avatar

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1852

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Самойлов Севастьян Стефанович

Мать: Самойлова (Галищева) Василиса Прохоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Самойлова) Людмила

Мать ребёнка: Самойлова Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вязмитова (Самойлова) Фаина

Мать ребёнка: Самойлова Агафья

Рождение ребёнка
1875

Сын: Самойлов Спиридон Антонович

Мать ребёнка: Самойлова Агафья

Рождение ребёнка
1877

Дочь: (Самойлова) Мелания Антоновна

Мать ребёнка: Самойлова Агафья

Рождение ребёнка
1879

Дочь: (Самойлова) Анна Антоновна

Мать ребёнка: Самойлова Агафья

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Тягунова (Петровская) (Самойлова) Мария

Мать ребёнка: Самойлова Агафья

Рождение ребёнка
1886

Сын: Самойлов Антон Антонович

Мать ребёнка: Самойлова Агафья

Рождение ребёнка
13.01.1889

Дочь: Бурьянова (Самойлова) Ефросинья

Мать ребёнка: Самойлова Агафья

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Вязмитинова (Самойлова) Фекла Антоновна

Мать ребёнка: Самойлова Агафья

Рождение ребёнка
1893

Сын: Самойлов Нестор Антонович

Мать ребёнка: Самойлова Агафья

Смерть
1933

Мы используем куки для улучшения работы сайта.