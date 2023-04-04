Самойлов Антон
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смерти1933
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Самойлова) Людмила
Мать ребёнка: Самойлова Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вязмитова (Самойлова) Фаина
Мать ребёнка: Самойлова Агафья
Рождение ребёнка
1875
Сын: Самойлов Спиридон Антонович
Мать ребёнка: Самойлова Агафья
Рождение ребёнка
1877
Дочь: (Самойлова) Мелания Антоновна
Мать ребёнка: Самойлова Агафья
Рождение ребёнка
1879
Дочь: (Самойлова) Анна Антоновна
Мать ребёнка: Самойлова Агафья
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Тягунова (Петровская) (Самойлова) Мария
Мать ребёнка: Самойлова Агафья
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: Самойлова Агафья
Рождение ребёнка
13.01.1889
Дочь: Бурьянова (Самойлова) Ефросинья
Мать ребёнка: Самойлова Агафья
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Вязмитинова (Самойлова) Фекла Антоновна
Мать ребёнка: Самойлова Агафья
Рождение ребёнка
1893
Сын: Самойлов Нестор Антонович
Мать ребёнка: Самойлова Агафья
Смерть
1933