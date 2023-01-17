Лобанова-Ростовская (Безбородько) Клеопатра Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобанова-Ростовская (Безбородько) Клеопатра Ильинична

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

16.12.1791

Дата смерти

20.12.1840

Пол

Женский

Отец

1756 г.р.

Мать

1766 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1791

Отец: Безбородько Илья Андреевич

Мать: Ширай Анна Ивановна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
1809
В 1809 году начала выезжать в свет и была пожалована во фрейлины.
Бракосочетание
?.11.1811

Муж: не указан

Наконец к ней посватался князь Александр Яковлевич Лобанов-Ростовский (1788—1866) и получил согласие графа Безбородко через посредство своего отца малороссийского генерал-губернатора. В ноябре 1811 го... Показать все
Смерть
20.12.1840
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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