Лобанова-Ростовская (Безбородько) Клеопатра Ильинична
Место рождения
Дата рождения16.12.1791
Дата смерти20.12.1840
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1791
Отец: Безбородько Илья Андреевич
Мать: Ширай Анна Ивановна
Работа или профессия
1809
В 1809 году начала выезжать в свет и была пожалована во фрейлины.
Бракосочетание
?.11.1811
Муж: не указан
Наконец к ней посватался князь Александр Яковлевич Лобанов-Ростовский (1788—1866) и получил согласие графа Безбородко через посредство своего отца малороссийского генерал-губернатора. В ноябре 1811 го... Показать все
Смерть
20.12.1840