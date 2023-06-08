Дегтяренко Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дегтяренко Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дегтяренко Сима Демьяновна

Отец ребёнка: Дегтяренко Демьян Демьянович

Рождение ребёнка
27.02.1927

Сын: Дегтяренко Виктор Демьянович

Отец ребёнка: Дегтяренко Демьян Демьянович

Смерть
Неизвестно

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