Дегтяренко Демьян Демьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1953
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Дегтяренко Демьян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дегтяренко Сима Демьяновна
Мать ребёнка: Дегтяренко Анна Петровна
Рождение ребёнка
27.02.1927
Сын: Дегтяренко Виктор Демьянович
Мать ребёнка: Дегтяренко Анна Петровна
Военная награда
05.07.1943
Дегтяренко Демьян Демьянович Орден Отечественной войны II степени
Смерть
1953