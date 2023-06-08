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Дегтяренко Демьян Демьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1953

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Дегтяренко Демьян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дегтяренко Сима Демьяновна

Мать ребёнка: Дегтяренко Анна Петровна

Рождение ребёнка
27.02.1927

Сын: Дегтяренко Виктор Демьянович

Мать ребёнка: Дегтяренко Анна Петровна

Военная награда
05.07.1943
Дегтяренко Демьян Демьянович Орден Отечественной войны II степени
Смерть
1953

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