Миногина (Назарова) Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миногина (Назарова) Агафья

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

09.04.1884

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1884

Отец: Назаровъ Григорій

Мать: Назарова Фекла Абрамова

Александровка
Бракосочетание
26.01.1904

Муж: Миногинъ Данила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.12.1904

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Миногинъ Данила

4-я Усерганская волость
Рождение ребёнка
07.04.1907

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Миногинъ Данила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.10.1909

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Миногинъ Данила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.03.1912

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Миногинъ Данила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.03.1914

Дочь: Миногина Мария

Отец ребёнка: Миногинъ Данила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.03.1915

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Миногинъ Данила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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