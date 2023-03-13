Миногина (Назарова) Агафья
Место рожденияАлександровка
Дата рождения09.04.1884
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1884
Отец: Назаровъ Григорій
Мать: Назарова Фекла Абрамова
Александровка
Бракосочетание
26.01.1904
Муж: Миногинъ Данила
Рождение ребёнка
08.12.1904
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Миногинъ Данила
4-я Усерганская волость
Рождение ребёнка
07.04.1907
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Миногинъ Данила
Рождение ребёнка
20.10.1909
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Миногинъ Данила
Рождение ребёнка
21.03.1912
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Миногинъ Данила
Рождение ребёнка
26.03.1914
Дочь: Миногина Мария
Отец ребёнка: Миногинъ Данила
Рождение ребёнка
15.03.1915
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Миногинъ Данила