Миногина (Назарова) Мария
Место рождения
Дата рождения27.03.1888
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1888
Отец: Назаровъ Григорій
Мать: Назарова Фекла Абрамова
Рождение ребёнка
1899
Сын: Миногинъ Иванъ
Отец ребёнка: Миногинъ Ефимъ
Бракосочетание
28.01.1906
Муж: Миногинъ Ефимъ
Рождение ребёнка
19.12.1907
Сын: Миногинъ Константинъ
Отец ребёнка: Миногинъ Ефимъ
Рождение ребёнка
14.11.1910
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Миногинъ Ефимъ
Рождение ребёнка
21.03.1913
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Миногинъ Ефимъ
Рождение ребёнка
17.10.1918
Сын: Миногинъ Константинъ
Отец ребёнка: Миногинъ Ефимъ
Рождение ребёнка
1922
Сын: Миногин Анатолий
Отец ребёнка: Миногинъ Ефимъ
Рождение ребёнка
1924
Сын: Миногинъ Николай
Отец ребёнка: Миногинъ Ефимъ