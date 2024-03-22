Миногина (Назарова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миногина (Назарова) Мария

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

27.03.1888

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1888

Отец: Назаровъ Григорій

Мать: Назарова Фекла Абрамова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1899

Сын: Миногинъ Иванъ

Отец ребёнка: Миногинъ Ефимъ

Бракосочетание
28.01.1906

Муж: Миногинъ Ефимъ

Рождение ребёнка
19.12.1907

Сын: Миногинъ Константинъ

Отец ребёнка: Миногинъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.11.1910

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Миногинъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.03.1913

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Миногинъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.10.1918

Сын: Миногинъ Константинъ

Отец ребёнка: Миногинъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1922

Сын: Миногин Анатолий

Отец ребёнка: Миногинъ Ефимъ

Рождение ребёнка
1924

Сын: Миногинъ Николай

Отец ребёнка: Миногинъ Ефимъ

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