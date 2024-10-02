Телепнев Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиДо 12.06.1894 ст.
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Бракосочетание
Неизвестно
Первый брак
Рождение ребёнка
23.?.1846 ст.
Сын: Телепнев Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Телепнева Анна Васильевна
Метрическая книга Морского Николо-Богоявленского собора. (Данные из )
Бракосочетание
05.02.1863 ст.
Второй брак. ГАКО 121-1-6972 "В г. С.Петербурге, при домовой церкви Человеколюбиваго общества на Лиговке, близ станции железной дороги"
Рождение ребёнка
14.01.1866 ст.
Дочь: Телепнева Надежда Дмитриевна
Мать ребёнка: Телепнева (Яковлева) Елизавета Васильевна
ГАКО 121-1-6972 "В МК Николаевской церкви села Никольского что при устье реки ???.... Крещена 15.01.1866г. Воспреемники: г. С.Петербурга отставной статский советник Василий Васильевич Яковлев и его до... Показать все
Рождение ребёнка
18.12.1866 ст.
Дочь: Телепнева Елизавета Дмитриевна
Мать ребёнка: Телепнева (Яковлева) Елизавета Васильевна
ГАКО 121-1-6972 "села Никольского Николаевская церковь, что при устье реки ???"
Рождение ребёнка
29.03.1870 ст.
Дочь: Кравкова (Телепнева) Евгения Дмитриевна
Мать ребёнка: Телепнева (Яковлева) Елизавета Васильевна
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
ГКАО 121-1-6972 "В МК Успенского собора г. Кинешмы.... крещена 05.04.1870"
Смерть
До 12.06.1894 ст.