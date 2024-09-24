Телепнева (Яковлева) Елизавета Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1834 ст.
Дата смерти06.07.1903 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1834 ст.
Бракосочетание
05.02.1863 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Второй брак. ГАКО 121-1-6972 "В г. С.Петербурге, при домовой церкви Человеколюбиваго общества на Лиговке, близ станции железной дороги"
Рождение ребёнка
14.01.1866 ст.
Дочь: Телепнева Надежда Дмитриевна
Отец ребёнка: Телепнев Дмитрий Иванович
ГАКО 121-1-6972 "В МК Николаевской церкви села Никольского что при устье реки ???.... Крещена 15.01.1866г. Воспреемники: г. С.Петербурга отставной статский советник Василий Васильевич Яковлев и его до... Показать все
Рождение ребёнка
18.12.1866 ст.
Дочь: Телепнева Елизавета Дмитриевна
Отец ребёнка: Телепнев Дмитрий Иванович
ГАКО 121-1-6972 "села Никольского Николаевская церковь, что при устье реки ???"
Рождение ребёнка
29.03.1870 ст.
Дочь: Кравкова (Телепнева) Евгения Дмитриевна
Отец ребёнка: Телепнев Дмитрий Иванович
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
ГКАО 121-1-6972 "В МК Успенского собора г. Кинешмы.... крещена 05.04.1870"
Смерть
06.07.1903 ст.