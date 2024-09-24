Телепнева (Яковлева) Елизавета Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телепнева (Яковлева) Елизавета Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1834 ст.

Дата смерти

06.07.1903 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1834 ст.

Отец: Яковлев Василий Васильевич

Мать: Яковлева (Зуева) Елизавета Гавриловна

Бракосочетание
05.02.1863 ст.

Муж: Телепнев Дмитрий Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Второй брак. ГАКО 121-1-6972 "В г. С.Петербурге, при домовой церкви Человеколюбиваго общества на Лиговке, близ станции железной дороги"
Рождение ребёнка
14.01.1866 ст.

Дочь: Телепнева Надежда Дмитриевна

Отец ребёнка: Телепнев Дмитрий Иванович

ГАКО 121-1-6972 "В МК Николаевской церкви села Никольского что при устье реки ???.... Крещена 15.01.1866г. Воспреемники: г. С.Петербурга отставной статский советник Василий Васильевич Яковлев и его до... Показать все
Рождение ребёнка
18.12.1866 ст.

Дочь: Телепнева Елизавета Дмитриевна

Отец ребёнка: Телепнев Дмитрий Иванович

ГАКО 121-1-6972 "села Никольского Николаевская церковь, что при устье реки ???"
Рождение ребёнка
29.03.1870 ст.

Дочь: Кравкова (Телепнева) Евгения Дмитриевна

Отец ребёнка: Телепнев Дмитрий Иванович

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
ГКАО 121-1-6972 "В МК Успенского собора г. Кинешмы.... крещена 05.04.1870"
Смерть
06.07.1903 ст.

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