Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья

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Место рождения

Березовка

Дата рождения

1778

Пол

Женский

Отец

1753 г.р.

Мать

1758 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Оника Афонасьевъ

Мать: Пелагея Иванова

Березовка
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