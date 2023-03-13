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Наталья
Наталья
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Место рождения
Березовка
Дата рождения
1778
Пол
Женский
Отец
Оника Афонасьевъ
1753 г.р.
Мать
Пелагея Иванова
1758 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец:
Оника Афонасьевъ
Мать:
Пелагея Иванова
Березовка
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