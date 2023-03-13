Оника Афонасьевъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оника Афонасьевъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1758 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Киселева Марфа

Мать ребёнка: Пелагея Иванова

Березовка
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Пелагея Иванова

Березовка
Рождение ребёнка
1781

Сын: Дмитрий

Мать ребёнка: Пелагея Иванова

Березовка
Рождение ребёнка
1785

Сын: Иванъ

Мать ребёнка: Пелагея Иванова

Березовка
Рождение ребёнка
1787

Сын: Алексей

Мать ребёнка: Пелагея Иванова

Березовка
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Пелагея Иванова

Березовка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Иванова

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