Оника Афонасьевъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Киселева Марфа
Мать ребёнка: Пелагея Иванова
Березовка
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Пелагея Иванова
Березовка
Рождение ребёнка
1781
Сын: Дмитрий
Мать ребёнка: Пелагея Иванова
Березовка
Рождение ребёнка
1785
Сын: Иванъ
Мать ребёнка: Пелагея Иванова
Березовка
Рождение ребёнка
1787
Сын: Алексей
Мать ребёнка: Пелагея Иванова
Березовка
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Пелагея Иванова
Березовка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Иванова