Пелагея Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Киселева Марфа
Отец ребёнка: Оника Афонасьевъ
Березовка
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Оника Афонасьевъ
Березовка
Рождение ребёнка
1781
Сын: Дмитрий
Отец ребёнка: Оника Афонасьевъ
Березовка
Рождение ребёнка
1785
Сын: Иванъ
Отец ребёнка: Оника Афонасьевъ
Березовка
Рождение ребёнка
1787
Сын: Алексей
Отец ребёнка: Оника Афонасьевъ
Березовка
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Оника Афонасьевъ
Березовка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Оника Афонасьевъ