Марфа Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1829
Дата смерти19.05.1904
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1829
Отец: Парфенов Дмитрий Фаддеев
Мать: Пелагея Мартынова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.04.1853
Сын: Симеон
Отец ребёнка: Бабаев??? Иван Егорович
Рождение ребёнка
08.05.1854
Сын: Николай Иванович
Отец ребёнка: Бабаев??? Иван Егорович
Рождение ребёнка
08.08.1856
Сын: Матфей Иванович
Отец ребёнка: Бабаев??? Иван Егорович
Рождение ребёнка
10.11.1857
Сын: Федор Иванович
Отец ребёнка: Бабаев??? Иван Егорович
Рождение ребёнка
07.11.1858
Сын: Михаил
Отец ребёнка: Бабаев??? Иван Егорович
Рождение ребёнка
13.03.1862
Дочь: (Белова) Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Бабаев??? Иван Егорович
Смерть
19.05.1904