Марфа Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1829

Дата смерти

19.05.1904

Пол

Женский

Добавил:

MR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1829

Отец: Парфенов Дмитрий Фаддеев

Мать: Пелагея Мартынова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабаев??? Иван Егорович

Рождение ребёнка
16.04.1853

Сын: Симеон

Отец ребёнка: Бабаев??? Иван Егорович

Рождение ребёнка
08.05.1854

Сын: Николай Иванович

Отец ребёнка: Бабаев??? Иван Егорович

Рождение ребёнка
08.08.1856

Сын: Матфей Иванович

Отец ребёнка: Бабаев??? Иван Егорович

Рождение ребёнка
10.11.1857

Сын: Федор Иванович

Отец ребёнка: Бабаев??? Иван Егорович

Рождение ребёнка
07.11.1858

Сын: Михаил

Отец ребёнка: Бабаев??? Иван Егорович

Рождение ребёнка
13.03.1862

Дочь: (Белова) Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Бабаев??? Иван Егорович

Смерть
19.05.1904

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