(Белова) Матрона Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Белова) Матрона Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1829 г.р.

Муж

1862 г.р.
Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

MR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1862

Отец: Бабаев??? Иван Егорович

Мать: Марфа Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белов Герасим Иванович

Рождение ребёнка
12.09.1887

Дочь: Акутина (Белова) Любава Герасимовна

Отец ребёнка: Белов Герасим Иванович

Смерть
Неизвестно

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