(Белова) Матрона Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1862
Отец: Бабаев??? Иван Егорович
Мать: Марфа Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.09.1887
Дочь: Акутина (Белова) Любава Герасимовна
Отец ребёнка: Белов Герасим Иванович
Смерть
Неизвестно