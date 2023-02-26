Екатерина Игнатова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смерти21.07.1844
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1789
Сын: Иван Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Васильев
Рождение ребёнка
До 1794
Дочь: Соломония Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Васильев
Рождение ребёнка
26.01.1797
Дочь: Ксения Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Васильев
Рождение ребёнка
18.08.1801
Сын: Андрей Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Васильев
Рождение ребёнка
До 1804
Дочь: Евдокия Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Васильев
Рождение ребёнка
04.12.1806
Сын: Николай Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Васильев
Смерть
21.07.1844
Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд