Екатерина Игнатова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Игнатова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

21.07.1844

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1789

Сын: Иван Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Васильев

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1794

Дочь: Соломония Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Васильев

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.01.1797

Дочь: Ксения Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Васильев

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.08.1801

Сын: Андрей Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Васильев

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1804

Дочь: Евдокия Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Васильев

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.12.1806

Сын: Николай Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Васильев

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
21.07.1844
Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
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