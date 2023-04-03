(Быкова) Анна
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Быков Николай
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
06.03.1923
Дочь: Гусева Галина
Отец ребёнка: Шишунов Василий
Рождение ребёнка
27.12.1925
Дочь: Владимирова Фаина
Отец ребёнка: Шишунов Василий
Исаково, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
07.05.1934
Дочь: Тришина Нина Васильевна
Отец ребёнка: Шишунов Василий
Рождение ребёнка
19.12.1936
Сын: Шешунов Николай
Отец ребёнка: Шишунов Василий
Рождение ребёнка
22.04.1947
Дочь: Пахомова Татьяна
Отец ребёнка: Шишунов Василий
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно