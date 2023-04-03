Шишунов Василий
Место рожденияРоссия
Дата рождения02.08.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1904
Отец: Шишунов Дмитрий
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
06.03.1923
Дочь: Гусева Галина
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
27.12.1925
Дочь: Владимирова Фаина
Мать ребёнка: Анна
Исаково, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
07.05.1934
Дочь: Тришина Нина Васильевна
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
19.12.1936
Сын: Шешунов Николай
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
22.04.1947
Дочь: Пахомова Татьяна
Мать ребёнка: Анна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно