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Шишунов Василий

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Место рождения

Россия

Дата рождения

02.08.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1904

Отец: Шишунов Дмитрий

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
06.03.1923

Дочь: Гусева Галина

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
27.12.1925

Дочь: Владимирова Фаина

Мать ребёнка: Анна

Исаково, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
07.05.1934

Дочь: Тришина Нина Васильевна

Мать ребёнка: Анна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
19.12.1936

Сын: Шешунов Николай

Мать ребёнка: Анна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
22.04.1947

Дочь: Пахомова Татьяна

Мать ребёнка: Анна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
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