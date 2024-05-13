Климова Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Климов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1817
Дочь: (Климова) Варвара Дмитриевна
Отец ребёнка: Климов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Климов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Климов Дмитрий Иванович
Смерть
Неизвестно