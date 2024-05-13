Климова Екатерина Ивановна 1778 — найти родственников по фамилии на Familio
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Климова Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Дмитрий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Климов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Климов Дмитрий Иванович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: (Климова) Варвара Дмитриевна

Отец ребёнка: Климов Дмитрий Иванович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Климов Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Климов Дмитрий Иванович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Климов Яков Дмитриевич

Отец ребёнка: Климов Дмитрий Иванович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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