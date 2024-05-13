Климов Михаил Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Климова) Настасья Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
1849
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Климова Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Климова Наталья Яковлевна
Смерть
Неизвестно