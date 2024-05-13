Климов Михаил Дмитриевич 1820 — найти родственников по фамилии на Familio
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Климов Михаил Дмитриевич

Место рождения

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Климов Дмитрий Иванович

Мать: Климова Екатерина Ивановна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Место жительства
Неизвестно
Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Климова) Настасья Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
1849

Жена: Климова Наталья Яковлевна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Климов Степан Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Климов Егор Михайлович

Мать ребёнка: Климова Наталья Яковлевна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Климов Роман Михайлович

Мать ребёнка: Климова Наталья Яковлевна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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