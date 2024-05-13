Климов Иван Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Климова Мария Даниловна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1833
Сын: Климов Петр Иванович
Мать ребёнка: Климова Мария Даниловна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Климова) Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Климова Мария Даниловна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Климова) Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Климова Мария Даниловна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Климова) Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Климова Мария Даниловна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Климова) Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Климова Мария Даниловна
Смерть
Неизвестно