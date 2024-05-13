Климов Иван Дмитриевич 1813 — найти родственников по фамилии на Familio
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Климов Иван Дмитриевич

Место рождения

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Климов Дмитрий Иванович

Мать: Климова Екатерина Ивановна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климова Мария Даниловна

Место жительства
Неизвестно
Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Климов Петр Иванович

Мать ребёнка: Климова Мария Даниловна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Климова) Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Климова Мария Даниловна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Климова) Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Климова Мария Даниловна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Климова) Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Климова Мария Даниловна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Климова) Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Климова Мария Даниловна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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