Баженова (Косолапова) Афанасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баженова (Косолапова) Афанасия Ивановна

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Место рождения

Язлова, Осинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

06.10.1905 ст.

Дата смерти

11.05.1977

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1905 ст.

Отец: Косолапов Иван Гавриилович

Мать: Косолапова Анна Григорьевна

Язлова, Осинский муниципальный район, Пермский край
https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/6793#57 стр.57 запись 134 Восприемник - родительская дочь, девица Анна
Бракосочетание
02.02.1925

Муж: Баженов Федор Иванович

Крылово, Осинский муниципальный район, Пермский край
Крыловский сельсовет, выпись о браке №9 02.02.1925
Рождение ребёнка
13.11.1925

Дочь: Оборина (Баженова) Александра Федоровна

Отец ребёнка: Баженов Федор Иванович

Крылово, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
23.03.1927

Дочь: Овсянникова (Баженова) Зинаида Федоровна

Отец ребёнка: Баженов Федор Иванович

Рождение ребёнка
04.04.1930

Сын: Баженов Михаил Федорович

Отец ребёнка: Баженов Федор Иванович

Крылово, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
23.06.1935

Сын: Баженов Иван Федорович

Отец ребёнка: Баженов Федор Иванович

Рождение ребёнка
10.07.1943

Сын: Баженов Александр Федорович

Отец ребёнка: Баженов Федор Иванович

Крылово, Осинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
11.05.1977
Краснокамск, Краснокамский, Пермский край
Похоронена на кладбище Краснокамска, Конец Бор (ориентир 35-40 ряд) Координаты 58.079966, 55.654060

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