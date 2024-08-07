Баженова (Косолапова) Афанасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения06.10.1905 ст.
Дата смерти11.05.1977
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1905 ст.
https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/6793#57 стр.57 запись 134 Восприемник - родительская дочь, девица Анна
Бракосочетание
02.02.1925
Крыловский сельсовет, выпись о браке №9 02.02.1925
Рождение ребёнка
13.11.1925
Дочь: Оборина (Баженова) Александра Федоровна
Отец ребёнка: Баженов Федор Иванович
Рождение ребёнка
23.03.1927
Дочь: Овсянникова (Баженова) Зинаида Федоровна
Отец ребёнка: Баженов Федор Иванович
Рождение ребёнка
04.04.1930
Отец ребёнка: Баженов Федор Иванович
Рождение ребёнка
23.06.1935
Отец ребёнка: Баженов Федор Иванович
Рождение ребёнка
10.07.1943
Сын: Баженов Александр Федорович
Отец ребёнка: Баженов Федор Иванович
Смерть
11.05.1977
Краснокамск, Краснокамский, Пермский край
Похоронена на кладбище Краснокамска, Конец Бор (ориентир 35-40 ряд) Координаты 58.079966, 55.654060