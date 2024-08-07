Баженов Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения06.06.1898 ст.
Дата смерти17.01.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1898 ст.
https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/6779#36 Стр.36. Запись 74 Воспреемник Петухов Петр Никитич
Бракосочетание
02.02.1925
Крыловский сельсовет, выпись о браке №9 02.02.1925
Рождение ребёнка
13.11.1925
Дочь: Оборина (Баженова) Александра Федоровна
Мать ребёнка: Баженова (Косолапова) Афанасия Ивановна
Рождение ребёнка
23.03.1927
Дочь: Овсянникова (Баженова) Зинаида Федоровна
Мать ребёнка: Баженова (Косолапова) Афанасия Ивановна
Рождение ребёнка
04.04.1930
Мать ребёнка: Баженова (Косолапова) Афанасия Ивановна
Рождение ребёнка
23.06.1935
Мать ребёнка: Баженова (Косолапова) Афанасия Ивановна
Арест
25.12.1937
обинение: антисоветская агитация. 5 лет лишения свободы. Дело прекращено при пересмотре. Освобожден 07.08.1938. Архивное дело: ПермГАСПИ. Ф.641/1. Оп.1. Д.2690.
Рождение ребёнка
10.07.1943
Сын: Баженов Александр Федорович
Мать ребёнка: Баженова (Косолапова) Афанасия Ивановна
Смерть
17.01.1971
Краснокамск, Краснокамский, Пермский край
Похоронен в п.Мысы, жд станция Никитино Координаты 58.060979, 55.877255 (вход на кладбище у жд.столба №30)