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Баженов Федор Иванович

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Место рождения

Крылово, Осинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

06.06.1898 ст.

Дата смерти

17.01.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1898 ст.

Отец: Баженов Иван Васильевич

Мать: Баженова (Евсина) Анна Васильевна

Крылово, Осинский муниципальный район, Пермский край
https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/6779#36 Стр.36. Запись 74 Воспреемник Петухов Петр Никитич
Бракосочетание
02.02.1925

Жена: Баженова (Косолапова) Афанасия Ивановна

Крылово, Осинский муниципальный район, Пермский край
Крыловский сельсовет, выпись о браке №9 02.02.1925
Рождение ребёнка
13.11.1925

Дочь: Оборина (Баженова) Александра Федоровна

Мать ребёнка: Баженова (Косолапова) Афанасия Ивановна

Крылово, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
23.03.1927

Дочь: Овсянникова (Баженова) Зинаида Федоровна

Мать ребёнка: Баженова (Косолапова) Афанасия Ивановна

Рождение ребёнка
04.04.1930

Сын: Баженов Михаил Федорович

Мать ребёнка: Баженова (Косолапова) Афанасия Ивановна

Крылово, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
23.06.1935

Сын: Баженов Иван Федорович

Мать ребёнка: Баженова (Косолапова) Афанасия Ивановна

Арест
25.12.1937
обинение: антисоветская агитация. 5 лет лишения свободы. Дело прекращено при пересмотре. Освобожден 07.08.1938. Архивное дело: ПермГАСПИ. Ф.641/1. Оп.1. Д.2690.
Рождение ребёнка
10.07.1943

Сын: Баженов Александр Федорович

Мать ребёнка: Баженова (Косолапова) Афанасия Ивановна

Крылово, Осинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
17.01.1971
Краснокамск, Краснокамский, Пермский край
Похоронен в п.Мысы, жд станция Никитино Координаты 58.060979, 55.877255 (вход на кладбище у жд.столба №30)

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