Баженова (Евсина) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаженова (Евсина) Анна Васильевна

Баженова (Евсина) Анна Васильевна

avatar

Место рождения

Александровка, Осинский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: Евсин Василий Филиппович

Мать: Евсина Мария Стефановна

Александровка, Осинский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
10.05.1896 ст.

Муж: Баженов Иван Васильевич

Крылово, Осинский муниципальный район, Пермский край
Первый брак (21 год) https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/6775#96 Стр.96 Запись 31
Рождение ребёнка
21.03.1897 ст.

Сын: Баженов Иван Иванович

Отец ребёнка: Баженов Иван Васильевич

Крылово, Осинский муниципальный район, Пермский край
https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/6777#16 Стр.16 зап.30 Восприемник - Евсин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
06.06.1898 ст.

Сын: Баженов Федор Иванович

Отец ребёнка: Баженов Иван Васильевич

Крылово, Осинский муниципальный район, Пермский край
https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/6779#36 Стр.36. Запись 74 Воспреемник Петухов Петр Никитич
Рождение ребёнка
11.11.1899 ст.

Сын: Баженов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Баженов Иван Васильевич

Крылово, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
27.12.1901 ст.

Дочь: Баженова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Баженов Иван Васильевич

Крылово, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
01.06.1904 ст.

Сын: Баженов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Баженов Иван Васильевич

Крылово, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
24.11.1905 ст.

Дочь: Зуева Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Баженов Иван Васильевич

Крылово, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баженов Николай Иванович

Отец ребёнка: Баженов Иван Васильевич

Крылово, Осинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close