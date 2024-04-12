Баженова (Евсина) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: Евсин Василий Филиппович
Мать: Евсина Мария Стефановна
Бракосочетание
10.05.1896 ст.
Первый брак (21 год) https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/6775#96 Стр.96 Запись 31
Рождение ребёнка
21.03.1897 ст.
Отец ребёнка: Баженов Иван Васильевич
https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/6777#16 Стр.16 зап.30 Восприемник - Евсин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
06.06.1898 ст.
Отец ребёнка: Баженов Иван Васильевич
https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/6779#36 Стр.36. Запись 74 Воспреемник Петухов Петр Никитич
Рождение ребёнка
11.11.1899 ст.
Сын: Баженов Григорий Иванович
Отец ребёнка: Баженов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
27.12.1901 ст.
Дочь: Баженова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Баженов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
01.06.1904 ст.
Отец ребёнка: Баженов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
24.11.1905 ст.
Дочь: Зуева Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Баженов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Баженов Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно