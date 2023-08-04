Косолапова Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1917
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Григорий
Рождение ребёнка
25.04.1900 ст.
Дочь: Косолапова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Косолапов Иван Гавриилович
https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/6783#25 (стр 25, запись 50) Восприемник - девица Матрона Гавриловна Косолапова
Рождение ребёнка
03.08.1902
Дочь: Косолапова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Косолапов Иван Гавриилович
https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/6787#46 (стр.46, запись 123) Восприемник родительская дочь девица Анна
Рождение ребёнка
06.10.1905 ст.
Дочь: Баженова Афанасия Ивановна
Отец ребёнка: Косолапов Иван Гавриилович
https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/6793#57 стр.57 запись 134 Восприемник - родительская дочь, девица Анна
Рождение ребёнка
17.04.1914
Дочь: Косолапова Таисья Ивановна
Отец ребёнка: Косолапов Иван Гавриилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Косолапова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Косолапов Иван Гавриилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1917
Со слов родственников: Умерла после родов вместе с ребенком (мальчик) После смерти Анны, Иван отдал младших детей в приемные семьи (Афанасию, Таисью, возможно и других)