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Косолапова Анна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1917

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.04.1900 ст.

Дочь: Косолапова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Косолапов Иван Гавриилович

Язлова, Осинский муниципальный район, Пермский край
https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/6783#25 (стр 25, запись 50) Восприемник - девица Матрона Гавриловна Косолапова
Рождение ребёнка
03.08.1902

Дочь: Косолапова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Косолапов Иван Гавриилович

Язлова, Осинский муниципальный район, Пермский край
https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/6787#46 (стр.46, запись 123) Восприемник родительская дочь девица Анна
Рождение ребёнка
06.10.1905 ст.

Дочь: Баженова Афанасия Ивановна

Отец ребёнка: Косолапов Иван Гавриилович

Язлова, Осинский муниципальный район, Пермский край
https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/6793#57 стр.57 запись 134 Восприемник - родительская дочь, девица Анна
Рождение ребёнка
17.04.1914

Дочь: Косолапова Таисья Ивановна

Отец ребёнка: Косолапов Иван Гавриилович

Язлова, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Косолапова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Косолапов Иван Гавриилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косолапов Иван Гавриилович

Смерть
Около 1917
Язлова, Осинский муниципальный район, Пермский край
Со слов родственников: Умерла после родов вместе с ребенком (мальчик) После смерти Анны, Иван отдал младших детей в приемные семьи (Афанасию, Таисью, возможно и других)
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