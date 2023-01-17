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Матрена Николаева

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Место рождения

Логвиново, город Тула, Тульская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Логвиново, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Ольга Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Давидов

Рождение ребёнка
1859

Сын: Евсей Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Давидов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Димитрий Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Давидов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Давидов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Давидов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрона Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Давидов

Логвиново, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипп Давидов

Место жительства
Неизвестно
Никола-Крюк, Одоевский уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно
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