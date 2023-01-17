Матрена Николаева
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Ольга Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Давидов
Рождение ребёнка
1859
Сын: Евсей Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Давидов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Димитрий Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Давидов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Давидов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Давидов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрона Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Давидов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипп Давидов
Место жительства
Неизвестно
Никола-Крюк, Одоевский уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно