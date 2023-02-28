Филипп Давидов
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Давид Родионов
Мать: Афимья Григорьева
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Ольга Филиппова
Мать ребёнка: Матрена Николаева
Рождение ребёнка
1859
Сын: Евсей Филиппов
Мать ребёнка: Матрена Николаева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Димитрий Филиппов
Мать ребёнка: Матрена Николаева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий Филиппов
Мать ребёнка: Матрена Николаева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей Филиппов
Мать ребёнка: Матрена Николаева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрона Филиппова
Мать ребёнка: Матрена Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Николаева
Место жительства
Неизвестно
Никола-Крюк, Одоевский уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно