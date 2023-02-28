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Филипп Давидов

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Место рождения

Логвиново, город Тула, Тульская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Давид Родионов

Мать: Афимья Григорьева

Логвиново, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Ольга Филиппова

Мать ребёнка: Матрена Николаева

Рождение ребёнка
1859

Сын: Евсей Филиппов

Мать ребёнка: Матрена Николаева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Димитрий Филиппов

Мать ребёнка: Матрена Николаева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий Филиппов

Мать ребёнка: Матрена Николаева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей Филиппов

Мать ребёнка: Матрена Николаева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрона Филиппова

Мать ребёнка: Матрена Николаева

Логвиново, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Николаева

Место жительства
Неизвестно
Никола-Крюк, Одоевский уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно
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