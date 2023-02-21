Евсей Филиппов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсей Филиппов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

15.09.1912

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Филипп Давидов

Мать: Матрена Николаева

Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Давыдов Филимон Евсеев

Мать ребёнка: Ликерья Ануфриева

Логвиново, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давыдов Филипп Евсеев

Мать ребёнка: Ликерья Ануфриева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Давыдова Анфиса Евсеева

Мать ребёнка: Ликерья Ануфриева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ликерья Ануфриева

Место жительства
Неизвестно
Логвиново, город Тула, Тульская область
Смерть
15.09.1912
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