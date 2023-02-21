Евсей Филиппов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смерти15.09.1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Филипп Давидов
Мать: Матрена Николаева
Рождение ребёнка
Около 1894
Мать ребёнка: Ликерья Ануфриева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ликерья Ануфриева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Давыдова Анфиса Евсеева
Мать ребёнка: Ликерья Ануфриева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ликерья Ануфриева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.09.1912