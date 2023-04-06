Ермилова (Чернышова) Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермилова (Чернышова) Валентина Николаевна

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Место рождения

Нижняя Ведуга, Семилукский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

17.03.1949

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1949

Отец: Чернышов Николай Федорович

Мать: Чернышова Ксения Ефимовна

Нижняя Ведуга, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.03.1969

Сын: Ермилов Евгений Викторович

Отец ребёнка: Ермилов Виктор Тимофеевич

Село Медвежье, Семилукский район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.05.1975

Дочь: Исламгулова Соболева Виктория Викторовна

Отец ребёнка: Ермилов Виктор Тимофеевич

Семилуки, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермилов Виктор Тимофеевич

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