Ермилова (Чернышова) Валентина Николаевна
Место рождения
Дата рождения17.03.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1949
Рождение ребёнка
05.03.1969
Сын: Ермилов Евгений Викторович
Отец ребёнка: Ермилов Виктор Тимофеевич
Село Медвежье, Семилукский район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.05.1975
Дочь: Исламгулова Соболева Виктория Викторовна
Отец ребёнка: Ермилов Виктор Тимофеевич
Семилуки, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно