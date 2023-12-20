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Боровков Иван Михайлович

Место рождения

Захвошно, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Боровков Михаил Васильевич

Мать: Боровкова Марина Никитична

Захвошно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боровкова (Казакевич) Елена Иосифовна

Бракосочетание
06.02.1900 ст.

Жена: Боровкова (Гультяева) Ольга Андреевна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.11.1900 ст.

Сын: Боровков Матвей Иванович

Мать ребёнка: Боровкова (Гультяева) Ольга Андреевна

Захвошно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
15.04.1902 ст.

Сын: Боровков Трофим Иванович

Мать ребёнка: Боровкова (Гультяева) Ольга Андреевна

Захвошно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.04.1904 ст.

Дочь: Боровкова Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Боровкова (Гультяева) Ольга Андреевна

Захвошно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
04.01.1908 ст.

Дочь: Боровкова Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Боровкова (Казакевич) Елена Иосифовна

Захвошно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
23.07.1911 ст.

Дочь: Боровкова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Боровкова (Казакевич) Елена Иосифовна

Захвошно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
18.02.1914 ст.

Дочь: Боровкова Марина Ивановна

Мать ребёнка: Боровкова (Казакевич) Елена Иосифовна

Захвошно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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