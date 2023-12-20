Боровков Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
06.02.1900 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.11.1900 ст.
Мать ребёнка: Боровкова (Гультяева) Ольга Андреевна
Рождение ребёнка
15.04.1902 ст.
Мать ребёнка: Боровкова (Гультяева) Ольга Андреевна
Рождение ребёнка
11.04.1904 ст.
Дочь: Боровкова Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Боровкова (Гультяева) Ольга Андреевна
Рождение ребёнка
04.01.1908 ст.
Дочь: Боровкова Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Боровкова (Казакевич) Елена Иосифовна
Рождение ребёнка
23.07.1911 ст.
Дочь: Боровкова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Боровкова (Казакевич) Елена Иосифовна
Рождение ребёнка
18.02.1914 ст.
Дочь: Боровкова Марина Ивановна
Мать ребёнка: Боровкова (Казакевич) Елена Иосифовна
Смерть
Неизвестно