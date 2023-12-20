Боровкова (Гультяева) Ольга Андреевна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смерти17.04.1904 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1900 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.11.1900 ст.
Отец ребёнка: Боровков Иван Михайлович
Рождение ребёнка
15.04.1902 ст.
Отец ребёнка: Боровков Иван Михайлович
Рождение ребёнка
11.04.1904 ст.
Дочь: Боровкова Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Боровков Иван Михайлович
Смерть
17.04.1904 ст.