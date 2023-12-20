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Боровкова (Гультяева) Ольга Андреевна

Место рождения

Подлюдовье, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

1880

Дата смерти

17.04.1904 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Подлюдовье, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
06.02.1900 ст.

Муж: Боровков Иван Михайлович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.11.1900 ст.

Сын: Боровков Матвей Иванович

Отец ребёнка: Боровков Иван Михайлович

Захвошно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
15.04.1902 ст.

Сын: Боровков Трофим Иванович

Отец ребёнка: Боровков Иван Михайлович

Захвошно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.04.1904 ст.

Дочь: Боровкова Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Боровков Иван Михайлович

Захвошно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
17.04.1904 ст.
Захвошно, Гультяевская волость, Невельский уезд

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