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Попова Ирина Викторовна
Попова Ирина Викторовна
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Место рождения
Курск
, город Курск, Курская область
Дата рождения
02.06.1982
Пол
Женский
Отец
Попов Виктор Александрович
1958 г.р.
Мать
Попова (Жукова) Светлана Валентиновна
1959 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1982
Отец:
Попов Виктор Александрович
Мать:
Попова Светлана Валентиновна
Курск
, город Курск, Курская область
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