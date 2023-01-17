Попова Ирина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Ирина Викторовна

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Место рождения

Курск, город Курск, Курская область

Дата рождения

02.06.1982

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1982

Отец: Попов Виктор Александрович

Мать: Попова Светлана Валентиновна

Курск, город Курск, Курская область
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