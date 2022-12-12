Попова (Жукова) Светлана Валентиновна
Место рождения
Дата рождения26.08.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.06.1982
Дочь: Попова Ирина Викторовна
Отец ребёнка: Попов Виктор Александрович
Рождение ребёнка
18.02.1990
Дочь: Попова Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Попов Виктор Александрович
Рождение ребёнка
18.02.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Попов Виктор Александрович
Бракосочетание
Неизвестно