Попова (Жукова) Светлана Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Жукова) Светлана Валентиновна

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Место рождения

Курск, город Курск, Курская область

Дата рождения

26.08.1959

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1958 г.р.

Дети

1982 г.р.
1990 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
02.06.1982

Дочь: Попова Ирина Викторовна

Отец ребёнка: Попов Виктор Александрович

Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
18.02.1990

Дочь: Попова Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Попов Виктор Александрович

Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
18.02.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Виктор Александрович

Курск, город Курск, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Виктор Александрович

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