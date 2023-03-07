Попов Виктор Александрович
Место рождения
Дата рождения18.06.1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.06.1982
Дочь: Попова Ирина Викторовна
Мать ребёнка: Попова Светлана Валентиновна
Рождение ребёнка
18.02.1990
Дочь: Попова Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Попова Светлана Валентиновна
Рождение ребёнка
18.02.1990
Сын: Попов Александр Викторович
Мать ребёнка: Попова Светлана Валентиновна
Бракосочетание
Неизвестно