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Попов Виктор Александрович

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Место рождения

Курск, город Курск, Курская область

Дата рождения

18.06.1958

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
02.06.1982

Дочь: Попова Ирина Викторовна

Мать ребёнка: Попова Светлана Валентиновна

Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
18.02.1990

Дочь: Попова Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Попова Светлана Валентиновна

Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
18.02.1990

Сын: Попов Александр Викторович

Мать ребёнка: Попова Светлана Валентиновна

Курск, город Курск, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Светлана Валентиновна

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