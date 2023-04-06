Ипполитов Данила Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1702
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: Ипполитов Григорий Самсонов
Мать: Ксения Дорофеева
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Елена Данилова
Мать ребёнка: Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
1732
Мать ребёнка: Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марья Данилова
Мать ребёнка: Евдокия Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Михайлова
Смерть
Неизвестно