Ипполитов Данила Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ипполитов Данила Григорьевич

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Место рождения

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1702

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: Ипполитов Григорий Самсонов

Мать: Ксения Дорофеева

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1730

Дочь: Елена Данилова

Мать ребёнка: Евдокия Михайлова

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1732

Сын: Ипполитов Петр Данилов

Мать ребёнка: Евдокия Михайлова

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ипполитов Семен Данилов

Мать ребёнка: Евдокия Михайлова

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марья Данилова

Мать ребёнка: Евдокия Михайлова

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Михайлова

Смерть
Неизвестно
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