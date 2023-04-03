Ксения Дорофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ипполитов Конон Григорьевич
Отец ребёнка: Ипполитов Григорий Самсонов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1697
Сын: Ипполитов Гаврила Григорьевич
Отец ребёнка: Ипполитов Григорий Самсонов
Рождение ребёнка
1702
Сын: Ипполитов Данила Григорьевич
Отец ребёнка: Ипполитов Григорий Самсонов
Рождение ребёнка
1715
Сын: Ипполитов Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Ипполитов Григорий Самсонов
Смерть
Неизвестно