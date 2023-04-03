Ксения Дорофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Дорофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ипполитов Конон Григорьевич

Отец ребёнка: Ипполитов Григорий Самсонов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ипполитов Григорий Самсонов

Рождение ребёнка
1697

Сын: Ипполитов Гаврила Григорьевич

Отец ребёнка: Ипполитов Григорий Самсонов

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1702

Сын: Ипполитов Данила Григорьевич

Отец ребёнка: Ипполитов Григорий Самсонов

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1715

Сын: Ипполитов Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Ипполитов Григорий Самсонов

Смерть
Неизвестно

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