Евдокия Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1707
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ипполитов Данила Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ипполитова) Марья Данилова
Отец ребёнка: Ипполитов Данила Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1730
Дочь: (Ипполитова) Елена Данилова
Отец ребёнка: Ипполитов Данила Григорьевич
Рождение ребёнка
1732
Отец ребёнка: Ипполитов Данила Григорьевич
Смерть
Неизвестно