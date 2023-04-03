Евдокия Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1707

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ипполитов Семен Данилов

Отец ребёнка: Ипполитов Данила Григорьевич

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ипполитова) Марья Данилова

Отец ребёнка: Ипполитов Данила Григорьевич

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ипполитов Данила Григорьевич

Рождение ребёнка
1730

Дочь: (Ипполитова) Елена Данилова

Отец ребёнка: Ипполитов Данила Григорьевич

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1732

Сын: Ипполитов Петр Данилов

Отец ребёнка: Ипполитов Данила Григорьевич

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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