Ефросиния Ульянова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1838
Дочь: Ефросиния Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Илларионов
д.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.10.1842
Дочь: Устиния Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Илларионов
д.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Илларионов
Смерть
Неизвестно