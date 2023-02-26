Ефросиния Ульянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросиния Ульянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1814 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1838

Дочь: Ефросиния Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Илларионов

д.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.10.1842

Дочь: Устиния Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Илларионов

д.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Илларионов

Смерть
Неизвестно
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