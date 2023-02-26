Михаил Илларионов
Место рожденияд.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1814
Дата смерти20.05.1874
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.09.1838
Дочь: Ефросиния Михайлова
Мать ребёнка: Ефросиния Ульянова
д.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.10.1842
Дочь: Устиния Михайлова
Мать ребёнка: Ефросиния Ульянова
д.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросиния Ульянова
Смерть
20.05.1874
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.