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Михаил Илларионов

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Место рождения

д.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1814

Дата смерти

20.05.1874

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: ?

Мать: ?

д.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.09.1838

Дочь: Ефросиния Михайлова

Мать ребёнка: Ефросиния Ульянова

д.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.10.1842

Дочь: Устиния Михайлова

Мать ребёнка: Ефросиния Ульянова

д.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросиния Ульянова

Смерть
20.05.1874
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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